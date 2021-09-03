Я календарь переверну, и снова третье сентября — уже традиционно актуальные строки на сегодняшний день. Наверняка каждый про себя их пропел, поскольку композицию знают даже те, кто родился позже ее выхода в свет.
Настал день, в который большое количество пользователей сети распространяют шутки, цитируя известную песню, некоторые даже поздравляют друг друга с Шуфутиновым днем. О чем на самом деле поет Михаил Шуфутинский и как появился легендарный мем — далее в материале.
О чем песня 3 сентября
Слова трека 3 сентября написаны российским певцом и автором песен Игорем Николаевым. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Именно последний и предложил Михаилу Шуфутинскому стать исполнителем композиции.
Впервые мир услышал 3 сентября в 1993 году. Тогда и начали гореть костры рябин.
В сюжете песни — грустная история о расставании, которое произошло именно в эту дату.
— Но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез второго сентября, — поет Михаил Шуфутинский.
Заложена ли в текст песни чья-то из причастных к ней история из жизни — неизвестно.
Сам исполнитель говорил, что песня не основана на какой-то конкретной истории. Ни Игорь Крутой, ни Игорь Николаев комментариев по поводу сюжета не давали.
Насчет слов 3 сентября — все просто. Они лучше всего подходят под размер строки, поэтому и была выбрана эта дата.
Как появился мем 3 сентября
Вот уже более 27 лет песня не пропадает с поля зрения слушателей, поскольку каждую осень традиционно 3 сентября — день прощанья. Причина тому — многочисленные мемы и шутки, которые начали появляться еще в 2011 году и неустанно продолжают из года в год.
Основная версия появления мемов с 3 сентября — паблик МДК. Тогда организаторы запостили фото с американским рэпером Риком Россом, который поделился снимком, подписав его строками из песни Шуфутинского. С этого и начались большая популярность и пристальное внимание к композиции.
Просторы интернета ежегодно в начале сентября кишат мемами и различными шутками, цитирующими текст песни.
и снова 3 сентября )) pic.twitter.com/j61TJFjLYi
— Сергей Пешеход (@bezzlob_serg) August 28, 2021
Стоит отметить, что есть и те, кому изрядно надоели эти мемы. Однако многие все же продолжают переворачивать календарь и разжигать костры рябин. Некоторые пользователи сети заранее начинают подготавливать своих подписчиков к этому дню, в соцсетях даже созданы группы, посвященные песне 3 сентября.
Оригинальные люди первую половину лета везде и всюду писали: я в моменте. Вторую половину: на чиле, на расслабоне.
Особо оригинальные скоро начнут шутить про 3 сентября
— я че хочу сказать (@alex55240466) August 28, 2021
Скоро 3 сентября и клянусь, что в этот день не выйду в интернеты. Иначе всех вас задолбаю. Потому что где-то на подсознании я уже перелистываю календарь
— Вестница Апокплипсиса ????️ (@n2s8Y2) August 27, 2021
Фото: Михаил Шуфутинский