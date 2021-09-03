Я календарь переверну, и снова третье сентября — уже традиционно актуальные строки на сегодняшний день. Наверняка каждый про себя их пропел, поскольку композицию знают даже те, кто родился позже ее выхода в свет.

Настал день, в который большое количество пользователей сети распространяют шутки, цитируя известную песню, некоторые даже поздравляют друг друга с Шуфутиновым днем. О чем на самом деле поет Михаил Шуфутинский и как появился легендарный мем — далее в материале.

О чем песня 3 сентября

Слова трека 3 сентября написаны российским певцом и автором песен Игорем Николаевым. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Именно последний и предложил Михаилу Шуфутинскому стать исполнителем композиции.

Впервые мир услышал 3 сентября в 1993 году. Тогда и начали гореть костры рябин.

В сюжете песни — грустная история о расставании, которое произошло именно в эту дату.

— Но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез второго сентября, — поет Михаил Шуфутинский.

Заложена ли в текст песни чья-то из причастных к ней история из жизни — неизвестно.

Сам исполнитель говорил, что песня не основана на какой-то конкретной истории. Ни Игорь Крутой, ни Игорь Николаев комментариев по поводу сюжета не давали.

Насчет слов 3 сентября — все просто. Они лучше всего подходят под размер строки, поэтому и была выбрана эта дата.

Как появился мем 3 сентября

Вот уже более 27 лет песня не пропадает с поля зрения слушателей, поскольку каждую осень традиционно 3 сентября — день прощанья. Причина тому — многочисленные мемы и шутки, которые начали появляться еще в 2011 году и неустанно продолжают из года в год.

Основная версия появления мемов с 3 сентября — паблик МДК. Тогда организаторы запостили фото с американским рэпером Риком Россом, который поделился снимком, подписав его строками из песни Шуфутинского. С этого и начались большая популярность и пристальное внимание к композиции.

Просторы интернета ежегодно в начале сентября кишат мемами и различными шутками, цитирующими текст песни.

и снова 3 сентября )) pic.twitter.com/j61TJFjLYi — Сергей Пешеход (@bezzlob_serg) August 28, 2021

Стоит отметить, что есть и те, кому изрядно надоели эти мемы. Однако многие все же продолжают переворачивать календарь и разжигать костры рябин. Некоторые пользователи сети заранее начинают подготавливать своих подписчиков к этому дню, в соцсетях даже созданы группы, посвященные песне 3 сентября.

Оригинальные люди первую половину лета везде и всюду писали: я в моменте. Вторую половину: на чиле, на расслабоне.

Особо оригинальные скоро начнут шутить про 3 сентября — я че хочу сказать (@alex55240466) August 28, 2021