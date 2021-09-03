Победители международного музыкального конкурса Евровидение 2021 итальянская группа Maneskin станцевали под трек украинского коллектива Go-A Шум. В это время знаменитости находились на гастролях в Москве.

Видео танца, которое снято в транспорте, Maneskin опубликовали в Instagram stories. В кадре гитарист коллектива Томас Раджи энергично танцует под песню Go-A, с которой они представляли Украину на Евровидении 2021. Известно, что еще тогда итальянской группе понравился трек наших представителей.

— Прошлой ночью, — лаконично подписали видео Maneskin.

Остальные участники Maneskin также с удовольствием слушают песню, а лидер группы Дамиано Давид, во время съемки видео подмигнул на камеру.

Стоит отметить, что Maneskin назвал Украину фаворитом на Евровидении 2021, сказав, что выступление группы Go-A на сцене конкурса было невероятным.

Кроме того, песня Шум возглавила рейтинг VIRAL-50 — то есть наиболее прослушиваемая музыкальная композиция сервиса Spotify, обогнав трек победителей Евровидения Zitti e buoni на две позиции.

Сингл Шум понравился не только Maneskin, в мире фанатели от конкурсной композиции Go-A, снимая различные ролики и публикуя их в соцсетях.

Фото: Maneskin