Не успела всемирно известная шведская группа ABBA презентовать свои новые песни, как уже появилось множество мнений по поводу композиций. Мысли музыкальных критиков разделились.

Что пишут о новых песнях ABBA иноСМИ — далее в материале.

Британское интернет-издание Independent считает, что представленные композиции ABBA — золотой стандарт музыкального коллектива. Кроме того, эти треки доказывают то, что ABBA никогда не выходит из моды.

— Прошло 40 лет, а они будто и не покидали нас, — пишут в Independent.

Газета The Times поставила новым песням оценку четыре из пяти, заявив, что магия никуда не делась и группа продолжает следовать своему стилю и традициям.

— Нужно дождаться презентации нового альбома, но новые песни доказывают то, что ABBA остались верны своему стилю, а не пытаются шагать в ногу со временем, — пишут в газете.

В свою очередь издание The Telegraph называет новый трек I Still Have Faith in You холостым выстрелом и призывает группу делать последующие композиции сильнее.

— Сингл сделан качественно и профессионально, однако звучит будто остаток мюзикла в исполнении группы пенсионеров, — считают в издании.

Также они отметили, что у ABBA есть как хиты, так и неудачные композиции.

Напомним, группа ABBA представила две новые песни впервые за 39 лет — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Также музыкальный коллектив анонсировал выход альбома, который поклонники смогут уже послушать этой осенью.

Кроме того, виртуальный тур музыкального коллектива начнется 27 мая 2022 года в Лондоне, билеты поступят в продажу уже 7 сентября 2021 года.