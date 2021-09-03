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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Будто всегда были с нами: иноСМИ обсуждают новые песни группы ABBA

ABBA

Не успела всемирно известная шведская группа ABBA презентовать свои новые песни, как уже появилось множество мнений по поводу композиций. Мысли музыкальных критиков разделились.

Что пишут о новых песнях ABBA иноСМИ — далее в материале.

Британское интернет-издание Independent считает, что представленные композиции ABBA — золотой стандарт музыкального коллектива. Кроме того, эти треки доказывают то, что ABBA никогда не выходит из моды.

— Прошло 40 лет, а они будто и не покидали нас, — пишут в Independent.

Газета The Times поставила новым песням оценку четыре из пяти, заявив, что магия никуда не делась и группа продолжает следовать своему стилю и традициям.

— Нужно дождаться презентации нового альбома, но новые песни доказывают то, что ABBA остались верны своему стилю, а не пытаются шагать в ногу со временем, — пишут в газете.

В свою очередь издание The Telegraph называет новый трек I Still Have Faith in You холостым выстрелом и призывает группу делать последующие композиции сильнее.

— Сингл сделан качественно и профессионально, однако звучит будто остаток мюзикла в исполнении группы пенсионеров, — считают в издании.

Также они отметили, что у ABBA есть как хиты, так и неудачные композиции.

Напомним, группа ABBA представила две новые песни впервые за 39 лет —  I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Также музыкальный коллектив анонсировал выход альбома, который поклонники смогут уже послушать этой осенью.

Кроме того,  виртуальный тур музыкального коллектива начнется 27 мая 2022 года в Лондоне, билеты поступят в продажу уже 7 сентября 2021 года.

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Источники: Independent, The Times, The Telegraph

Фото: Unsplash

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