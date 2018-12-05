Владимир Бородянский уходит с поста директора медиагруппы StarLightMedia, которую он возглавлял с 2012 года.

Владимир Бородянский, занимавший должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

Исполнительный директор EastOne Михаил Царев будет исполнять обязанности директора SLM, а управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук.

Александр Богуцкий совместит пост президента StarLightMedia с должностью руководителя телеканала ICTV.

– Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности, – прокоментировала глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук.

– Я невероятно горжусь удивительной командой единомышленников, которую мне удалось собрать в течение этого времени. Спасибо каждому члену нашей команды за то, что вместе мы смогли создать проекты, которые становились событиями в Украине, во многом определяли наши ценности и то, чем нам хотелось бы гордиться, – прокомментировал Владимир Бородянский.

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– Мы нацелены укреплять лидерство группы StarLightMedia с тем, чтобы задавать рынку примеры эффективности и креативности, усиливая нашими успехами нашу страну, ее экономику и настроение украинцев, которые смотрят и любят телевидение, – отметил Александр Богуцкий.

Напомним, в StarLightMedia входят телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, музыкальные каналы М1, М2 и спутниковый телеканал QTV. Владимир Бородянский возглавлял медиагруппу с марта 2012 года.