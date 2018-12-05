PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Группа StarLightMedia меняет руководителя/

Группа StarLightMedia меняет руководителя

Владимир Бородянский уходит с поста директора медиагруппы StarLightMedia, которую он возглавлял с 2012 года.

Владимир Бородянский, занимавший должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

Исполнительный директор EastOne Михаил Царев будет исполнять обязанности директора SLM, а управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук.

Александр Богуцкий совместит пост президента StarLightMedia с должностью руководителя телеканала ICTV.

– Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности, – прокоментировала глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук.

– Я невероятно горжусь удивительной командой единомышленников, которую мне удалось собрать в течение этого времени. Спасибо каждому члену нашей команды за то, что вместе мы смогли создать проекты, которые становились событиями в Украине, во многом определяли наши ценности и то, чем нам хотелось бы гордиться, – прокомментировал Владимир Бородянский.

Читайте: Санкции России против Украины могут вылезти РФ боком – реакция ЕС и мировых СМИ

– Мы нацелены укреплять лидерство группы StarLightMedia с тем, чтобы задавать рынку примеры эффективности и креативности, усиливая нашими успехами нашу страну, ее экономику и настроение украинцев, которые смотрят и любят телевидение, – отметил Александр Богуцкий.

Напомним, в StarLightMedia входят телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, музыкальные каналы М1, М2 и спутниковый телеканал QTV. Владимир Бородянский возглавлял медиагруппу с марта 2012 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкции России против Украины могут вылезти РФ боком – реакция ЕС и мировых СМИ
Проект Нові лідери: відповідальність вибору та роль глядача
Проект Нові лідери – бажання змінити Україну і світ на краще
Вакарчук стать участником проекта Новые лидеры не сможет – Богуцкий
Новые лидеры в цифрах: что хотят изменить украинцы
Ти і Нові Лідери
Новые звезды и неожиданные проекты – День StarLightMedia в Киеве
Руководитель StarLight Entertainment Евгений Мушкин возглавит ВДНХ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка