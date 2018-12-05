PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Александр Богуцкий возглавит StarLightMedia/

Александр Богуцкий возглавит StarLightMedia

Владимир Бородянский уходит с поста президента StarLightMedia. Его должность займет руководитель телеканала ICTV Александр Богуцкий.

Александр Богуцкий совместит пост президента StarLightMedia с должностью руководителя телеканала ICTV.

Исполнительный директор EastOne Михаил Царев будет исполнять обязанности директора SLM, а  управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук.

Владимир Бородянский, занимавший должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

Читайте: Санкции России против Украины могут вылезти РФ боком – реакция ЕС и мировых СМИ

– Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности, — сказала глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук.

В телегруппу StarLightMedia входят телеканалы ICTV, CTБ, Новый канал, музыкальные каналы М1, М2 и спутниковый телеканал QTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкции России против Украины могут вылезти РФ боком – реакция ЕС и мировых СМИ
Проект Нові лідери: відповідальність вибору та роль глядача
Проект Нові лідери – бажання змінити Україну і світ на краще
Вакарчук стать участником проекта Новые лидеры не сможет – Богуцкий
Новые лидеры в цифрах: что хотят изменить украинцы
Ти і Нові Лідери
Новые звезды и неожиданные проекты – День StarLightMedia в Киеве
Руководитель StarLight Entertainment Евгений Мушкин возглавит ВДНХ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка