Владимир Бородянский уходит с поста президента StarLightMedia. Его должность займет руководитель телеканала ICTV Александр Богуцкий.

Александр Богуцкий совместит пост президента StarLightMedia с должностью руководителя телеканала ICTV.

Исполнительный директор EastOne Михаил Царев будет исполнять обязанности директора SLM, а управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук.

Владимир Бородянский, занимавший должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

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– Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности, — сказала глава наблюдательного совета StarLightMedia Елена Пинчук.

В телегруппу StarLightMedia входят телеканалы ICTV, CTБ, Новый канал, музыкальные каналы М1, М2 и спутниковый телеканал QTV.