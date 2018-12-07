Вы хотите рассказать об интересном событии или резонансном случае? Возможно, даже есть фото или видео? Факты ICTV предлагают вам стать частью нашей news family. Как отправить новость, фото или видео на сайт – читайте в нашем материале.

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Напомним, сразу две работы Департамента промо и дизайна ICTV получили признание на конкурсе дизайна Eyes & Ears Awards в Мюнхене.