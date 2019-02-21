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60% нового материала: ICTV показал сериал Киборги

Телеканал ICTV предлагает смотреть сериал Киборги онлайн.

60% нового материала: ICTV показал сериал Киборги

Телеканал ICTV показал сериал Киборги. Лента продемонстрировала то, что не вошло в полнометражный фильм, вышедший в прокат в 2017 году и получил не только национальное, но и мировое признание.

Изначально сценаристка фильма Киборги Наталья Ворожбит писала сценарий именно для 4-серийного фильма, каким он и был реализован на съемочной площадке.

Поэтому более 60% материала зрители увидели впервые.

Главные герои фильма – украинские военные, которые во время ожесточенных боев 2014 года обороняли Донецкий аэропорт.

Читайте: Телеканал ICTV получил награды Eyes & ears awards

Кто не успел посмотреть ленту в эфире, предлагаем смотреть Киборги онлайн.

К слову, фильм Ахтема Сеитаблаева Киборги побил рекорд кинопроката независимой Украины.

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