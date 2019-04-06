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Холостяк-9. Кто покинул проект после 5 выпуска

В пятом выпуске Холостяк-9 Никита Добрынин попрощался с одной участницей еще до Церемонии роз.

Холостяк-9. Кто покинул проект после 5 выпуска

Пятый выпуск проекта Холостяк-2019 показал, как Никита Добрынин изучал на свиданиях всех участниц.

Лилия наконец доверилась Холостяку и провела с ним прекрасное экстремальное свидание.

Для Даши, Вики, Оли и Софии Холостяк организовал вечер воспоминаний, на котором все вместе смотрели старые фотографии. В конце Никита подарил розу Софии “за желаемые изменения”.

Уроки горячей сальсы Добрынин посетил вместе с Мариной, Натальей и Юлей. По итогам танцевального свидания розу получила “искренняя” Наталья.

Другие участницы Элизабет и Дина испытали себя в кулинарном экстриме. Элизабет показала мастер-класс, готовя телячьи мозги и живых раков.

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А вот Дина показала, что ей не комфортно на кухне и неожиданно попросила отпустить ее с проекта еще на групповом свидании.

Так, она стала одной участницей, покинувшей проект в 5 выпуске шоу, потому Холостяк решил на Церемонии роз ни с кем не прощаться, чтобы проверить девушек еще лучше в следующий раз.

Напомним, на третьей неделе проект Холостяк-9 покинули сразу три участницы.

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