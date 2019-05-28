Известная телеведущая, актриса и блогер Янина Соколова еще семь месяцев назад узнала, что у нее рак, но только сейчас призналась – ей удалось победить смертельный недуг.

За последние семь месяцев 35-летняя телеведущая Янина Соколова выпустила десятки программ и блогов, проводила публичные мероприятия и всегда была на публике.

Никто и не подозревал, что она боролась с раком, а вместо волос у нее – парик, нет ни ресниц, ни бровей.

В интервью Викнам на СТБ Янина призналась, почему молчала о болезни и не просила о помощи.

– Я ненавижу, когда меня жалеют. Я вообще не из сердобольных – я из действенных, и меня жалеть нечего, – говорит женщина.

По ее словам, никто не догадывался, что она лишилась трех органов, а на седьмой день после операции, хотя и с бандажом, но уже вела мероприятие.

– Мне вчера написали, что я киборг. На самом деле, это очень преувеличено, – рассказала Янина.

Впервые ей стало плохо в августе на Одесском кинофестивале, вскоре врачи диагностировали поликистоз. Она восприняла это как очередное испытание и решила бороться.

Лечилась в институте рака. Сначала операция по удалению пораженных онкологией органов, а затем облучение и химиотерапия.

– Мне было страшно остаться без волос, без ресниц, без бровей. Потому что это моя профессия, – призналась Янина.

Пришлось стричься налысо. Сейчас у нее парик, отсутствие бровей и ресниц маскирует профессиональный грим.

Родные, несколько друзей и команда ее спецпроектов – только они знали, что происходит с известной телеведущей. Поразительно, но трудный период жизни совпал по времени с пиком карьеры.

Сейчас же Соколова готовит новый проект Я.НИНА – книгу, клип и фильм о борьбе с раком, где она сыграет одну из главных ролей. Девиз проекта и самой Янины – Стоит жить.

– Это будет очень сексуальная история, в которой мы покажем, что женщина лысая, которая больна раком, может быть невероятно красивой, – говорит телеведущая.

Сценарий уже готов, съемки стартуют летом. Стоимость проекта – почти 4 млн грн. Благотворители уже перечислили более миллиона.

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К сожалению, осенью 2018 года от рака умерла Инна Жмуд – наш друг, журналист и выпускающий редактор новостей на телеканале ICTV.