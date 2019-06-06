5 сезон Черного зеркала состоит из трех эпизодов, которые уже опубликовал Netflix.
5 сезон Черного зеркала стартовал на Netflix в среду, 5 июня.
Сценарии ко всем новым сериям написал шоураннер проекта Чарли Брукер, а в роли режиссеров выступили Оуэн Харрис, Джеймс Хоус и норвежская постановщица Анне Севитски.
Новый сезон популярного сериала может похвастаться участием таких звезд, как Майли Сайрус и Эндрю Скотт.
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В первом эпизоде нового сезона под названием Smithereens рассказывается история водителя такси.
К слову, ранее Netflix опубликовал трейлеры 5 сезона Черного зеркала.
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