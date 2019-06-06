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Вышел 5 сезон сериала Черное зеркало

5 сезон Черного зеркала состоит из трех эпизодов, которые уже опубликовал Netflix.

Вышел 5 сезон сериала Черное зеркало

5 сезон Черного зеркала стартовал на Netflix в среду, 5 июня.

Сценарии ко всем новым сериям написал шоураннер проекта Чарли Брукер, а в роли режиссеров выступили Оуэн Харрис, Джеймс Хоус и норвежская постановщица Анне Севитски.

Новый сезон популярного сериала может похвастаться участием таких звезд, как Майли Сайрус и Эндрю Скотт.

Читайте: Чернобыль: как кадры из сериала HBO выглядели в реальности

В первом эпизоде нового сезона под названием Smithereens рассказывается история водителя такси.

К слову, ранее Netflix опубликовал трейлеры 5 сезона Черного зеркала.

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