Ксения Мишина и Женя Кот завоевали сердца поклонников шоу Танцы со звездами 2019 и смогли победить.

В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу Танцы со звездами 2019.

В этому году финалистами стали сразу три пары – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот, которые и стали победителями в этом сезоне.

За 14 эфиров Ксения Мишина и Женя Кот станцевали фокстрот, танго, вальс, джаз, хип-хоп, джаз-модерн, джайв, румбу, самбу и фристайл.

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Несмотря на то, что судьи не всегда ставили участникам высокие балы, им удалось завоевать сердца поклонников и победить в шоу.

Как сообщалось, трансляцию шоу Танцы со звездами прервали во время выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.