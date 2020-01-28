Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

Крупнейшие украинские медиагруппы StarLightMedia, 1+1 Media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов.

Новости спутниковых телеканалов в Украине на прошлой неделе сообщали о вынужденном переносе даты окончательного кодирования спутникового сигнала с 20 на 28 января. Медиахолдинги пошли на этот шаг по просьбе, выдвинутой каждым официальным телевизионным оператором Украины, поскольку последние не справляются с необычайным спросом на приобретение и установку тюнеров.

И действительно, подключить более 4 млн семей – большое дело для провайдеров спутникового телевидения в Украине.

Ранее каналы спутникового ТВ были доступны бесплатно не только украинцам, а всем, кто мог поймать их сигнал. Достаточно было лишь настроить свой тюнер на прием частот спутниковых каналов.

Такое распространенное пиратство имело негативные последствия: трансляция канала проходила в низком качестве, каналы ТВ не транслировали интересный и уникальный контент, каналы Украины могли смотреть бесплатно и в других странах.

Кодирование спутниковых каналов предусматривает введение новых параметров спутникового ТВ. Теперь зрители вынуждены приобрести новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX, поскольку новые частоты украинских каналов закодированы.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Обратить свое внимание на другие варианты и подключить один из видов легального телевидения:

Цифровое эфирное;

Кабельное;

Платное спутниковое;

Телевидение онлайн.

Есть несколько видов интернет-телевидения: смотреть каналы онлайн с помощью ОТТ ТВ или смотреть IPTV украинские каналы. Только представьте: вы возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня, удобно располагаетесь на кровати и смотрите СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, 1+1, и другие каналы в HD-качестве.

Читайте: Официальный телевизионный оператор Ланет.TV: как смотреть ТВ после кодирования

Как смотреть ТВ через интернет? Вам достаточно будет иметь стабильный и достаточно быстрый интернет и смарт-устройство. Далее необходимо перейти на сайт любого сервиса интернет ТВ (или установить приложение) и смотреть каналы онлайн.

Среди множества сервисов платного ТВ рекомендуем вам отдавать предпочтение только официальным. Например, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор в Украине. В ТВ онлайн есть множество преимуществ: вы можете смотреть в прямом эфире любимые каналы или смотреть каналы онлайн в записи, ставить на паузу. Также есть функция родительского контроля, бонусные программы, клиентский сервис 24/7 и тому подобное.

Выбирайте ТВ онлайн и начинайте смотреть онлайн СТБ, Новый канал, ICTV, Интер, 1+1, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие легально уже сегодня.

К слову, ранее мы писали о том, как уберечь себя от мошенников и смотреть телевидение легально после кодирования спутниковых каналов.