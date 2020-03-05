6 марта на украинских телеэкранах стартует один из самых романтических реалити – Холостяк.

Главным героем проекта стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк.

Холостяк признался, почему пришел на проект, отчего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой – важно.

– Долгое время я жил за границей, общался с американками, канадками. Их менталитет сильно отличается от менталитета славянских женщин. Мне кажется, в общении с украинками больше взаимопонимания, – сказал Михайлюк.

Также он добавил, что ищет порядочную, добрую и искреннюю девушку. Очень неожиданной для холостяка стала реакция мамы.

Читайте: Она сказала Да! Добрынин сделал предложение победительнице Холостяка

– Я некоторое время думал, как же ей сообщить, что я стал десятым холостяком. И тут мама отвечает, что давно об этом мечтала, – добавил пилот.

Холостяк уверен, что любовь приходит неожиданно и верит, что есть все шансы встретить ее на проекте.

– Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью, – откровенно признался главный герой.

Также Михайлюк рассказал, что на время съемок ему пришлось отказаться практически от всего.

– Из-за плотного графика пришлось все время посвятить проекту Холостяк.

Ранее Факты ICTV публиковали полную биографию главного героя проекта Холостяк Макса Михайлюка.

Фото: СТБ