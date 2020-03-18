Телеканал ICTV просит прощения за техническую ошибку, которая произошла вчера во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского в 22.30.

Учитывая важность обращения президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов для того, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрят новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию.

Принося извинения, мы просим всех зрителей и журналистов обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения. В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД Друг или обращаться в посольства Украины в разных странах.

Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть внимательными к ситуации, соблюдать все важные советы, сохранять карантин.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Кроме того, мы призываем всех, кто распространял скриншот этой досадной оплошности, распространить ролики о способах предупреждения коронавируса. Ролики с участием наших звезд мы транслируем каждый час на телеканале ICTV и всех каналах группы StarLightMedia.

Эти видео доступны для ретрансляции всеми медиа и всеми неравнодушными:

Елена Фроляк

Надежда Матвеева

Сергей Притула

Напомним, в обращении вечером 17 марта президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за рубежом, как они смогут вернуться домой.