FILM.UA Group поддержала проект #залишайсявдома, инициированный StarLightMedia

FILM.UA Group присоединилась к инициативе StarLightMedia, направленной на защиту здоровья украинцев и разъяснения превентивных действий во время пандемии Covid-19. Социальные информационные ролики StarLightMedia, в которых ведущие помогают украинцам разобраться среди всей информации о вирусе, дают проверенные советы и подчеркивают необходимость карантина, теперь будут транслироваться и в эфире канала 36.6. Канал FILM.UA также присоединяется к инициативе трансформации логотипа на этот период и добавляет к своему лого призыв #залишайсявдома.

— Мы приветствуем действия наших партнеров и радуемся широкому привлечению ответственных медиа компаний к информированию граждан о необходимых превентивных действиях во время пандемии. Верим, что предоставление полной и объективной информации о вирусе, постоянная коммуникация со зрителем для соблюдения правил безопасности и противодействия панике — это ключевая ответственность вещателей в этот период, — сказал СЕО StarLightMedia Михаил Царев.

— Мы рады поддержать наших партнеров, группу StarLightMedia, в их инициативе. Своевременная, правдивая, прозрачная информация сейчас как никогда важна для всего общества. Призываем все медиа Украины объединить усилия для того, чтобы мы смогли внести свой вклад в борьбу с пандемией, предотвратить распространение паники и убедить украинцев в том, что оставаться дома сейчас жизненно необходимо, — пояснил CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

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Напомним, что ролики, которые сняла StarLightMedia, — открытые и бесплатные для всех, кто заинтересован в их распространении.

Общий ролик доступен по ссылке.

Ранее Film.ua и StarLightMedia в партнерстве реализовывали проекты Кріпосна, Нюхач, Новенька, Схованки и другие сериальные и кинопродукты, получившие известность у зрителя.

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Напомним, в связи с ситуацией с распространением вируса Covid-19, медиагруппа StarLightMedia приняла решение кардинально ограничить количество участников студийных программ.