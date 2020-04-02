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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Сериал Крепостная покажут еще в трех странах

Легендарная костюмированная драма Крепостная производства StarLight Films и FILM.UA продолжает покорять мир.

30 марта начался Международный рынок контента MIPTV в новом онлайн-формате. FILM.UA Distribution заключили соглашения по проекту Крепостная сразу на несколько территорий.

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Так, в Японии подписан договор с компанией A.K.Company, на территории Чехии — с телеканалом Prima, а в Испании — с каналом Mediaset.

— Мы очень рады поделиться с рынком этой новостью MIPу, проходящей впервые в онлайн-режиме. Успехи нашего сериала Крепостная доказывают, что для хороших историй и качественного контента нет ни границ, ни карантинов.

Желаем всем нашим коллегам удачи и высоких рейтингов, — комментирует менеджер по международным продажам Евгений Драчев.

Напомним, сериал Крепостная уже продан в 11 стран, а также доступен для США и Канады на Amazon Prime.

Сериал был лидером телевидения в Украине, а также вызвал небывалый фурор в Польше. Сейчас идут подготовительные работы для съемок третьего сезона.

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