ICTV требует от Саакашвили опровержения недостоверной информации

Телеканал ICTV требует от председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили опровержения ложной информации о своей деятельности.

В эфире политического ток-шоу на телеканале Украина Саакашвили позволил себе выдать недостоверную информацию за факт, что бросает тень на деловую репутацию качественного прозрачного украинского бизнеса.

— Позиция нашего канала четкая — мы надеемся, что Саакашвили отзовет свое публичное заявление, которое он сделал 10 июля 2020 года, как ошибочное. Извинится за безапелляционное заявление о том, что Виктор Медведчук вместе с Фридманом покупает телеканал ICTV. Мы надеемся, Саакашвили вспомнит, что ответственность за свои слова и действия являются одной из добродетелей прогрессивных государственных служащих, — отметил директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий.

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ICTV — ведущий негосударственный общенациональный телеканал, являющийся частью украинской медиагруппы StarLightMedia.

Президент Владимир Зеленский 7 мая назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Глава государства поставил перед ним ряд задач, в частности совершенствование налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершение реформы таможни.