Звезду Дом-2 Никиту Турчина жестоко избили в Москве (18+)

Участника российских телешоу Битва экстрасенсов и Дом-2 Никиту Турчина жестоко избили в Москве.
Нападение на звезду реалити-шоу произошло несколько дней назад, рассказал сам Никита Турчинов в Instagram.
После избиения Турчинова госпитализировали в одну из клиник, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.
По словам пострадавшего, его били по голове, по почкам, лицу и рукам.
При этом сообщить в полицию и близким о нападении Турчинов смог самостоятельно.
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Кто избил звезду телеканала ТНТ, пока неизвестно.
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Убийство участницы Битвы экстрасенсов в Киеве
В октябре 2016 года была убита одна из участниц Битвы экстрасенсов, у которой было трое детей.
Тело жертвы с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в кустах под Киевом.
В июле 2019 года правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве. Перед совершением преступления он подвозил участницу телешоу в своем такси.
Фото: n_turchin