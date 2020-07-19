Звезду Дом-2 Никиту Турчина жестоко избили в Москве (18+)

Участника российских телешоу Битва экстрасенсов и Дом-2 Никиту Турчина жестоко избили в Москве.

Нападение на звезду реалити-шоу произошло несколько дней назад, рассказал сам Никита Турчинов в Instagram.

После избиения Турчинова госпитализировали в одну из клиник, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.

По словам пострадавшего, его били по голове, по почкам, лицу и рукам.

При этом сообщить в полицию и близким о нападении Турчинов смог самостоятельно.

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Кто избил звезду телеканала ТНТ, пока неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 18 Июл 2020 в 3:23 PDT

Убийство участницы Битвы экстрасенсов в Киеве

В октябре 2016 года была убита одна из участниц Битвы экстрасенсов, у которой было трое детей.

Тело жертвы с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в кустах под Киевом.

В июле 2019 года правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве. Перед совершением преступления он подвозил участницу телешоу в своем такси.

Фото: n_turchin