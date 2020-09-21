Самый романтичный проект страны Холостячка стартует на телеканале СТБ 23 октября.

Первую серию первого сезона Холостячки можно будет посмотреть в 19.00.

Известная актриса театра и кино Ксения Мишина будет искать любовь среди 15 привлекательных одиноких мужчин.

Холостячка будет узнавать своих кавалеров ближе на романтических индивидуальных и групповых свиданиях, но выберет в финале только одного.

Читайте: Я стала понимать, что ничего не знаю о мужчинах — Мишина о проекте Холостячка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) 21 Сен 2020 в 9:41 PDT

Проморолик Холостячки

До запуска Холостячки на экраны телевизоров создатели проекта показали романтический проморолик.

В нем показано, насколько серьезной будет борьба поклонников за сердце Мишиной. Возможно, авторы шоу даже не преувеличили.