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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Ксения Мишина ищет любовь: названа дата выхода шоу Холостячка

Самый романтичный проект страны Холостячка стартует на телеканале СТБ 23 октября.

Первую серию первого сезона Холостячки можно будет посмотреть в 19.00.

Известная актриса театра и кино Ксения Мишина будет искать любовь среди 15 привлекательных одиноких мужчин.

Холостячка будет узнавать своих кавалеров ближе на романтических индивидуальных и групповых свиданиях, но выберет в финале только одного.

Читайте: Я стала понимать, что ничего не знаю о мужчинах — Мишина о проекте Холостячка

 

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Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Проморолик Холостячки

До запуска Холостячки на экраны телевизоров создатели проекта показали романтический проморолик.

В нем показано, насколько серьезной будет борьба поклонников за сердце Мишиной. Возможно, авторы шоу даже не преувеличили.

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