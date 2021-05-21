На телеканале СТБ 21 мая стартует финал 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк. Сегодня главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор между тремя участницами: Розали, Аней и Юлей.

К слову, впервые за историю шоу в финале сразу три участницы, а не две.

Прежде чем холостяк сделает свой окончательный выбор и признается в своих чувствах одной из участниц, они все должны будут отправиться на последние свидания. Проходить они будут за границей в городе Дубай (ОАЭ).

Однако на момент начала съемки финала Розали и Аня еще не знали о возвращении Юли. Поэтому для это будет сюрприз, и, наверное, он их не сильно обрадует.

Кто по вашему мнению выиграет в финале Холостяка

Холостяк 11

14 мая впервые в истории проекта Холостяк финалистками стали три девушки – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия (Зайка) Бельченко.

Имя избранницы главного героя шоу Михаила Заливако станет известно 21 мая.

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