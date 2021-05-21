Уже сегодня, 21 мая, состоится финал романтического реалити-шоу Холостяк 11, где главный герой Михаил Заливако выберет одну из девушек.

Впервые за все 11 сезонов проекта в финал прошло три девушки — Розали Номбре, Аня Богдан и Юля Бельченко. Финал пройдет в городе будущего — Дубае.

— Сегодня меня ждет принятие решения. От него зависит дальнейшая жизнь после проекта. Меня ждет яркое будущее, потому что я так хочу. И я знаю, что так можно, — сказал Михаил Заливако.

Интересно то, что Аня и Розали еще не знают о возвращении Юлии.

В Дубае Михаил сделает все для того, чтобы удивить финалисток, ведь для каждой из них он подготовил необычное и неожиданное свидание.

В финальном 12 выпуске холостяк на церемонии роз вручит одной из финалисток кольцо. Кого именно выберет Михаил, станет известно уже сегодня в 19.00 на телеканале СТБ.

Биография Михаила Заливако

Главный герой 11 сезона Холостяка — 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Он основал логистическую компанию и активно развивает ее. Благодаря этому Заливако стал уверенным в себе и каждый раз ставит новые цели, которых успешно достигает.

Также Михаил много времени уделяет регулярным тренировкам и постоянно совершенствует свое тело. Любит экстрим и активный отдых.