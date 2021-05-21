На телеканале СТБ проходит финал реалити шоу Холостяк-11. Однако еще на старте выпуска ушла одна из участниц — Розали Номбре. Михаил Заливако отправил девушку домой, потому что понял, что между ними скорее дружба, чем любовь.

— Я будто бы упала с обрыва. Я не знаю, каким образом обнулить чувства, потому что я влюбилась, — призналась Розали.

Последняя встреча Михаила и Розали прошла в Киеве. Затем холостяк и еще две финалистки — Юля и Аня — отправились в Дубаи (ОАЭ).

Холостяк 11

14 мая впервые в истории проекта Холостяк финалистками стали три девушки – Анна Богдан, Розали Номбре и Юлия (Зайка) Бельченко.

Имя избранницы главного героя шоу Михаила Заливако станет известно 21 мая.

Больше новостей о реалити Холостяк 11 читайте на сайте Фактов ICTV.