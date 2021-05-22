В финале романтического реалити-шоу Холостяк главный герой Михаил Заливако вручил заповедное кольцо Анне Богдан.

Сразу после окончания эфира холостяк в Instagram поделился постом о финале шоу.

Михаил опубликовал снимок, на котором он и Аня позируют в обнимку. Однако комментировать свой выбор он не стал, а лишь добавил сердечко в подписи к фото.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.