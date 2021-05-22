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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Без лишних слов: как Михаил Заливако прокомментировал свой выбор на шоу Холостяк

Михаил Заливако Холостяк 11 сезон

В финале романтического реалити-шоу Холостяк главный герой Михаил Заливако вручил заповедное кольцо Анне Богдан.

Сразу после окончания эфира холостяк в Instagram поделился постом о финале шоу.

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Михаил опубликовал снимок, на котором он и Аня позируют в обнимку. Однако комментировать свой выбор он не стал, а лишь добавил сердечко в подписи к фото.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.

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