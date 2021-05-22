На телеканале СТБ 21 мая состоялся финал реалити-шоу Холостяк. Кого в итоге выберет главный герой Михаил Заливако — вопрос, который волновал поклонников шоу последние три месяца.

В финале Холостяка победу и заветное обручальное кольцо получила Анна Богдан, которую зрители с самого начала считали фавориткой.

Что известно об Анне Богдан

28-летняя Анна Богдан работает турагентом и очень любит путешествовать. Девушка родилась в Киеве и в юности ей пришлось столкнуться с травлей из-за внешности. Одноклассники ее травили из-за худобы, кудрявых волос, смуглой кожи.

Богдан, настоящая фамилия которой Сторожук, окончила Национальный университет пищевых технологий со степенью магистра по специальности Маркетолог.

Известно, что Аня раньше была моделью и даже принимала участие в украинской Неделе моды.

Аня очень любит путешествовать. Она уже побывала в 36 странах мира.

Девушка уже была замужем. Ее бывший муж — экс-глава Офиса президента и адвокат Андрей Богдан. Однако отношения у них не сложились, Ане постоянно не хватало свободы.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.

Фото: Михаил Заливако