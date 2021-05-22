Анна Богдан в Instagram — что постит победительница Холостяка 11 (ФОТО)

Победительницей романтического реалити-шоу Холостяк на СТБ стала Анна Богдан. Именно ей холостяк Михаил Заливако вручил кольцо в финале.

Instagram Анна до участия в шоу не очень активно занималась. Такие выводы можно сделать, взглянув на посты до этого периода.

Однако со стартом реалити-шоу Анна Богдан в Instagram активно начала выкладывать фото со съемок. Также она много пишет постов об итогах выпусков, закулисной жизни и своих переживаниях.

— Очень хочу поблагодарить вас, мои дорогие подписчики! Спасибо за поддержку, которую вы мне оказали. Спасибо за теплые слова, которые все мне писали, — пишет у себя на странице Анна Богдан.















Путешествия, спорт и эротика: что постит в Instagram победительница Холостяка / 4 фотографии

Анна Богдан часто публикует в своем Instagram снимки из спортзала, демонстрируя, что такая фигура не генетическое наследие, а результат упорного труда над собой.











Путешествия, спорт и эротика: что постит в Instagram победительница Холостяка / 3 фотографии

Также девушка не раз заявляла, что любит путешествовать. В превью ее профиля говорится, что Аня посетила уже 36 стран. В частности, в ее Instagram много фотографий с теплого отдыха, где она позирует в купальниках.



















Путешествия, спорт и эротика: что постит в Instagram победительница Холостяка / 5 фотографий

Также в профиле девушки иногда появляются снимки в белье. Однако, справедливости ради, фото в купальниках куда больше.











Путешествия, спорт и эротика: что постит в Instagram победительница Холостяка / 3 фотографии

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.