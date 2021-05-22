Холостяк 11: как развивались отношения Миши и Ани на проекте Холостяк 2021

В финале романтического реалити-шоу Холостяк 11 главный герой Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Их отношения на проекте хоть и развивались достаточно равномерно, но без интриг и обид не обошлось.

Как развивались отношения Михаила Заливако и Анны Богдан на реалити-шоу Холостяк — читайте на Фактах ICTV.

К Анне Богдан еще на старте проекта было приковано внимание зрителей. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Она призналась, что ей было трудно в отношениях с ним, и она постоянно нуждалась в свободе. Однако бремя прошлых отношений не помешало девушке сразу стать фавориткой.

Отношения между Михаилом и Анной развивались достаточно спокойно и равномерно.

Первое их свидание тет-а-тет проходило онлайн, потому что Аня заболела коронавирусом уже когда пребывала на проекте.

— Это не постановка. Я была совершенно не готова, в спортивном костюме, без макияжа и вообще никакой встречи не ожидала. Несколько дней самоизоляции просто сводили меня с ума: плохое самочувствие, атмосфера — было не просто. В общем свидание мне очень понравилось, было очень приятно, что Миша приготовил ужин, еще и отправил его мне. Забота с его стороны для меня была неоценимой, — прокомментировала тогда свидание Аня.

На шестой неделе Михаил Заливако с Анной Богдан отправился на долгожданное свидание на львовский футбольный стадион, из-под крыши которого они прыгнули с веревками. Девушка была в восторге и от личной встречи, и от пережитого адреналина.

Однако через неделю Михаил решил проверить нервы Ани на прочность. Холостяк на глазах у девушки поцеловался с Джессикой. Свидание, которое проходило на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, началось с личного разговора Михаила с Аней. Тогда его смутило поведение девушки, ведь она призналась, что хотела ударить Заливаку, когда он взял Розали за руку.

Однако конкуренция на свидании между девушками только набирала обороты. В результате разговор с Джессикой закончилась страстным поцелуем, который увидела Аня.







Страсть, ревность и знакомство с мамой: история отношений Ани и Миши на Холостяке / 2 фотографии

Во время церемонии роз Богдан призналась, что ей было больно смотреть на это. Михаил Заливако извинился перед девушкой и заверил, что не хотел ее обидеть.

Уже в следующем выпуске зрителям показали страстное свидание Михаила и Ани.

Миша пришел в номер к Ане в гостинице и попросил пойти с ним. Во время встречи он снова извинился за поцелуй с Джессикой.

Затем они пошли в ресторан ужинать. Во время разговора Богдан села на руки к Заливако. Позже они начали целоваться.

После этого Михаил и Анна пошли еще гулять по территории отеля и им захотелось уйти от камер. Холостяк повел девушку в кусты. Там они начали страстно и долго целоваться.

Кроме того, Михаил уже успел познакомить Аню со своей мамой. Разговор у женщин сразу сложился хорошо. Аня призналась, что ей нравится в Михаиле. Более того, поделилась, что мечтает о трех детей.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.