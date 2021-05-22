Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

В любви нет выигравших и проигравших — реакция Ани на победу в Холостяке

Анна Богдан Холостяк 11 сезон

В финале романтического реалити-шоу Холостяк главный герой Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан.

Сразу после окончания эфира девушка в Instagram поделилась своими переживаниями в финале проекта.

— В любви нет выигравших и проигравших. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя, — лаконично отметила Аня.

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка