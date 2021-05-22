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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Сдалась Мише свадьба в замке? Реакция сети на финал Холостяка

Анна Богдан Холостяк 11 сезон

На телеканале СТБ 21 мая состоялся финал романтического реалити-шоу Холостяк. Главный герой Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан.

Однако в сети пользователи неоднозначно отреагировали на выбор Михаила.

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Если кто-то радовался за пару и желал всего наилучшего, то другие возмущались, что холостяк зря так сделал и их отношения обречены на провал.

  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
  • Финал шоу Холостяк 11: как в сети отрегировали на победу Анны Богдан
Сдалась Мише свадьба в замке? Реакция сети на финал Холостяка / 6 фотографий

Финал реалити-шоу Холостяк 2021

21 мая на телеканале СТБ состоялся финал романтического шоу Холостяк 2021. За сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки — Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические.

Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания.

Как прошел финал реалити-шоу Холостяк 2021 — читайте более подробно на Фактах ICTV.

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