21 мая состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостяк 2021. В тот день мужчина сделал свой выбор избранницы.

Однако пользователи сети были недовольными выбором мужчины и забросали его волной хейта.

Заветное кольцо в финале шоу получила 29-летняя турагент Анна Богдан, проживающая в Киеве.

На своей странице в социальной сети Instagram в Stories Михаил Заливако ответил хейтерам.

По его словам, он посмотрел финальный выпуск Холостяка 11 со стороны и прочитал сотни комментариев в сети.

— Может, я был неправ. Вы можете сказать, что я не так сделал? – спросил он подписчиков.

Отношения Анны и Михаила

В финале романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Их отношения на проекте развивались достаточно равномерно, однако без интриг и обид не обошлось.

Также девушка уже успела познакомиться с мамой Михаила, и они нашли общий язык. Как развивались отношения Михаила Заливако и Анны Богдан на Холостяке 11 — читайте на сайте Факты ICTV.