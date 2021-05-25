В финале 11 сезона романтического реалити Холостяк главный герой Михаил Заливако признался в любви и вручил кольцо Анне Богдан. Вторая финалистка, Юля Зайка, хоть и не построила отношения с Холостяком, но обрела народную любовь.

Девушка нашла в себе силы принять выбор главного героя и не потерять себя. Эксклюзивное интервью Юли – читайте в материале Фактов ICTV.

— Насколько тяжело Вам было переживать отказ Михаила в финале шоу?

— Каждой девушке на моем месте было бы тяжело. Если дорогой тебе человек не испытывает к тебе тех чувств, на которые ты надеялась, – это ранит. В тот момент мне казалось, что земля ушла из-под ног. Я пыталась сдержать слезы и уйти спокойно, без истерик и выяснения отношений.

— Вы чувствовали свое преимущество перед участницами? Михаил несколько раз давал Вам “еще один шанс”, а затем вернул в проект.

— Нет, я не чувствовала преимущества. Я чувствовала взаимную симпатию со стороны Миши, поэтому и боролась до последнего. В отношениях присутствуют двое людей. Всех остальных я в них не впускала, старалась не думать о них и не сравнивать.

— Как Вы считаете, почему на проекте появились слухи об эскорте?

— Из-за моей наивности. Не стоило рассказывать конкуренткам о своих прошлых отношениях. Естественно, они в лучших традициях “женской дружбы” перекрутили все и преподнесли так, как им было выгодно.

Иногда я доверяю людям больше, чем следует. Благодаря некоторым девушкам с проекта получилась игра Испорченный телефон.

Спасибо большое, и нервишки пощекотали, и насмешили одновременно (улыбается).

— Считаете ли Вы нормой, когда женщина проявляет более активное участие в отношениях с мужчиной? Стоит ли девушке проявлять инициативу?

— Я считаю, что нет одного правила на все случаи жизни. Нужно действовать по обстоятельствам. Если человек очень дорог, зачем это скрывать? К тому же, понятие самой инициативы у всех очень разное и размытое. Может, для кого-то первой посмотреть в глаза – это уже инициатива. Я живу по такому принципу: если я сейчас этого не сделаю, буду ли я потом об этом жалеть?











Я боролась до последнего: Юля Зайка о финале Холостяка, эскорте и дружбе на проекте / 3 фотографии

— Популярность сопровождается не только позитивными комментариями извне, но и хейтом. Как Вы себя к этому готовили? Читаете ли комментарии? Что самое абсурдное читали о себе?

— Сначала я расстраивалась и хотела объяснить каждому, что они не правы. Со временем хейтерские комментарии свелись к тому, что я глупая и лезу целоваться. В принципе все не так страшно, теперь отношусь с юмором. Я благодарна за каждое мнение.

Как сложилась жизнь Юли Зайки – узнайте в эту пятницу, 28 мая, в 19.00 в 13 выпуске Холостяк. Жизнь после проекта на СТБ.