Шоу Эллен Дедженерес на NBC заменит программа Келли Кларксон

Американский телеканал NBC объявил, что певица Келли Кларксон заменит одноименное ток-шоу ведущей Эллен Дедженерес, которая недавно заявила о закрытии после 19 сезонов.

Последний сезон шоу Эллен Дедженерес выйдет в сентябре 2021 года, после этого эфирное время отдадут телевизионной программе 39-летней Келли Кларксон, которую запустили в 2019 году.

— Келли и вся продюсерская команда вкладывают свое сердце, намерения и невероятную страсть в создание шоу, которое перекликается с людьми разного возраста, культуры и происхождения. Мы работаем над некоторыми крупными планами на третий сезон и с нетерпением ждем того, чтобы стать главным шоу днем ​​на долгие годы, — комментирует Трейси Уилсон, исполнительный вице-президент NBC Universal.

Пограммы ДеДженерес и Кларксон очень похожи — во время них ведущие приглашают в студию популярных звезд.

Закрытие шоу Эллен Дедженерес

О том, что Шоу Эллен Дедженерес перестанет выходить в эфир, стало известно в начале мая 2021 года. Ведущая сообщила, что намерена продолжить карьеру в кино, а также реализовывать проекты по защите окружающей среды.

Ток-шоу появилось на американском телевидении еще в 2003 году. За это время оно получило десятки наград престижной премии Эмми. В гости к Дедженерес приходили самые популярные американские звезды.

В 2020 году вокруг программы возник скандал — сотрудники сообщили о домогательствах со стороны продюсеров, после чего последних уволили.