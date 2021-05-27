Анна Богдан: интервью с победительницей Холостяк 11

В финале 11 сезона романтического реалити СТБ Холостяк главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор и вручил кольцо Анне Богдан. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV девушка призналась, было ли у нее опасение, что Холостяк выберет другую, приходилось ли ей плакать на проекте и как реагирует на хейт.

— Насколько сильно Вы почувствовали опасение насчет чувств Михаила к Вам, когда на шоу вернулась Юля?

— Я не почувствовала никакого опасения. Для меня было большим удивлением возвращение Юлии, уже в который раз. Но для меня не имело значения, с какой девушкой я окажусь в финале.

— Приходилось ли Вам плакать на шоу и по какому поводу?

— Была ситуация на проекте, когда я не смогла сдержать слезы. На двойном свидании с Джессикой я увидела их поцелуй с Мишей. Этим поступком он сделал мне очень больно. Я даже думала покинуть проект.

— Как Вы переживали, когда узнавали, что Михаил, например, целовался с другими участницами?

— Я понимала, на какой проект иду, и что главный герой будет ходить на свидания с другими участницами. Я осознавала, что поцелуи будут, но как девушке, которой понравился парень, мне было это неприятно. Конечно же, мне хотелось, чтобы Миша целовался только со мной.

— Для Вас важно, чтобы мужчина содержал Вас и, например, будущих детей? Или Вам необходима финансовая независимость от мужчины?

— Я считаю, что мужчина должен содержать семью – на то он и Мужчина. Однако я за то, чтобы женщина тоже работала, чтобы она умела зарабатывать деньги. В жизни нужно рассчитывать только на себя.

— Популярность сопровождается не только позитивными комментариями извне, но и хейтом. Как Вы себя к этому готовили? Читаете ли комментарии? Что самое абсурдное читали о себе?

— Когда я шла на проект, понимала, что не всем буду нравиться, и это нормально. К хейтерам я никак не готовилась. Стараюсь не обращать внимание на всякие глупости и оскорбления. Ведь я знаю, какая я есть. Мне важно, что думают обо мне мои близкие люди.

А по поводу хейта, если мне скучно и я хочу посмеяться, могу зайти почитать пару минут комментарии, ведь они правда бывают очень смешные (смеется). Писали, например, какие у меня ужасные зубы, улыбка, как у кобылы, ноги как спички, и т.д.

Хотела, чтобы Миша целовался только со мной: Анна Богдан о слезах на Холостяке и хейтерах / 3 фотографии

Узнайте главную интригу 11 сезона – удалось ли Михаилу Заливако и Анне Богдан продолжить отношения после реалити, – уже в эту пятницу, 28 мая в 19.00, в 13 выпуске Холостяк. Жизнь после проекта на СТБ.