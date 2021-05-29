В финале романтического реалити-шоу Холостяк 11 главный герой Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Как сложилась их жизнь после проекта — читайте на Фактах ICTV.

В эфире Холостяк. Жизнь после проекта Заливако и Богдан рассказали, что после завершения Холостяка 11 они сразу же съехались и начали жить вместе. Михаил переехал в Киев ради своей возлюбленной.

— Не могу поверить в то, что проект закончился и мы можем строить отношения вне него, — сказала Анна.

Анна призналась, что не думала, что они так быстро начнут жить вместе, ведь прошла только неделя после проекта. Им пришлось скрывать свои отношения три месяца. Они даже летали отдыхать в Турцию, но в самолете сидели порознь.

Анна рассказала, что в их первое утро в квартире, Миша спросил, что она хочет на завтрак.

— У меня такое еще никто не спрашивал. Он готовит очень вкусные блинчики, — сказала Богдан.

История отношений Миши и Ани на Холостяке

Отношения Михаила и Анны на проекте развивались равномерно, однако были и нюансы.

Первое свидание пары проходило по видеосвязи, поскольку Анна заболела коронавирусом и была вынуждена самоизолироваться от остальных участниц.

На шестой недели они отправились уже на настоящее свидание, которое проходило на львовском футбольном стадионе. Однако уже спустя неделю Заливако поцеловал при Богдан другую участницу проекта, тем самым причинив ей боль.

Уже в следующем выпуске зрителям показали страстное свидание Михаила и Ани, на котором они долго целовались. Детальнее об отношениях Заливако и Богдан на проекте — читайте на сайте ICTV.