В восьмом сезоне Холостяка рэпер и бизнесмен Тимати выбрал девушку своей мечты. Финал Холостяка 8 в России был ярким и драматичным.

Рэпер подарил невесте обручальное кольцо с бриллиантом, которое изготовил Алмазный король Джейкоб Арабо.

По словам холостяка, кольцо с тяжелым камнем стоило $16 млн. Добавим, что музыкант входит в десятку самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.

Тимати вручил кольцо модели из Барселоны Екатерине Сафаровой. Сначала холостяк принял решение расстаться с Екатериной, однако позже вернул модель в проект.

— Я могу просто не выбрать никого. Хороший или это финал для меня. Я об этом тоже думал. Но если ты не выбрал никого, возникает вопрос: Зачем ты пришел сюда? И если я ушел ни с чем, то потратил время зря. Я не трачу время зря, потому что не знаю, сколько у меня этого времени, — признался рэпер перед финалом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 13 (@timatiofficial)

Тимати отметил, что в ночь перед съемкой заключительной серии уже четко осознавал, кого хочет видеть рядом с собой после финала.

Алисе Грабовой рэпер посвятил трек, на который его вдохновило их свидания. Но после совместного прослушивания песни со словами Прощай, моя любовь рэпер сказал, что им нужно расстаться. Артист признался, что ему тяжело прощаться с Алисой, но он сделал свой выбор.

Грабовая достойно приняла отказ.

— В один прекрасный день у меня будет настоящая свадьба, и между мной и кем-то там точно выбирать не будут, — сказала заплаканная Алиса.

Екатерина не смогла сдержать эмоций. Телезрители шоу Холостяк 8 надеялись, что Тимати в финале сезона откажет всем участникам и вернется к своей бывшей возлюбленной Анастасии. Но этого не произошло.

Читайте Остались ли вместе Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка

Холостяк в Украине

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и финалистка Анна Богдан теперь могут не скрывать свои чувства.

Именно это они делали на протяжении последних трех месяцев. Влюбленная пара уже даже живет вместе после проекта реалити. Они признаются, что долго этого ждали.

Источник: Vokrug.tv

Фото: Vokrug.tv