Российский рэп-исполнитель Тимати объяснил, почему в финале шоу Холостяк попрощался с Алисой Грабовой.

Артист признался, что ему было сложно сделать окончательный выбор. По словам Тимати, он в течение трех месяцев пытался понять, были ли чувства Алисы Грабовой настоящими.

— Я понял главное: мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а стоило понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая на этот раз просто не могла сложиться, потому что я в такой форме к ней был не готов, — признался Тимати.

Кроме этого, рэпер поблагодарил Алису за пережитые эмоции и время, которое они провели вместе.

Тимати и Екатерина Сафарова

В финале шоу Холостяк Тимати подарил кольцо с бриллиантом Екатерине Сафаровой. По словам артиста, ювелирное украшение изготовил Алмазный король Джейкоб Арабо и стоило оно $16 млн.

Ранее Екатерина Сафарова уже покидала проект, но потом Тимати вернул модель. В финале Холостяка девушка не могла сдержать эмоции, поскольку была очень счастлива.

Фото: Тимати