Российский рэп-исполнитель Тимати объяснил, почему в финале шоу Холостяк попрощался с Алисой Грабовой.
Артист признался, что ему было сложно сделать окончательный выбор. По словам Тимати, он в течение трех месяцев пытался понять, были ли чувства Алисы Грабовой настоящими.
— Я понял главное: мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а стоило понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу.
Со своей идеальной картинкой отношений, которая на этот раз просто не могла сложиться, потому что я в такой форме к ней был не готов, — признался Тимати.
Кроме этого, рэпер поблагодарил Алису за пережитые эмоции и время, которое они провели вместе.
Тимати и Екатерина Сафарова
В финале шоу Холостяк Тимати подарил кольцо с бриллиантом Екатерине Сафаровой. По словам артиста, ювелирное украшение изготовил Алмазный король Джейкоб Арабо и стоило оно $16 млн.
Ранее Екатерина Сафарова уже покидала проект, но потом Тимати вернул модель. В финале Холостяка девушка не могла сдержать эмоции, поскольку была очень счастлива.
Фото: Тимати