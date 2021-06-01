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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Валентина Чорна |

Мне с тобой повезло: Тимати объяснил, почему выбрал Катю в финале Холостяка

холостяк тіматі

Российский рэп-исполнитель Тимати рассказал, почему в финале шоу Холостяк его избранницей стала Екатерина Сафарова.

По словам артиста, на проекте Катя была максимально настоящей. Тимати понравилось, что девушка всегда говорит то, что думает и не держит эмоций в себе.

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Кроме этого, Екатерина ни разу не позволила себе негативных высказываний в адрес других.

— Ты веселая, легкая, красивая, очень умная, и при этом девочка с очень крепким внутренним стержнем. Мне очень с тобой повезло, — романтично написал Тимати.

Почему Тимати ни выбрал Алису Грабовую

Российский рэп-исполнитель Тимати объяснил, почему попрощался с Алисой Грабовой в финале шоу Холостяк. По словам артиста, ему было сложно сделать окончательный выбор.

Кроме этого, Тимати в течение трех месяцев пытался понять, были ли чувства Алисы Грабовой к нему настоящими. Ему показалось, что девушка пытается быть слишком идеальной.

Фото: Холостяк

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