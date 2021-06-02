Интервью Анны Богдан и Михаила Заливако — ВИДЕО

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан в эксклюзивном интервью рассказали о жизни после проекта, хейте в социальных сетях, а также поделились своим секретом крепких отношений.

Влюбленные начали жить вместе через три дня после окончания проекта. По словам Ани, они ни разу за все это время не ссорились, а в первые дни могли разговаривать до 5.00 утра.

— Я не думала, что это будет настолько быстро. Мы приехали в Киев и сразу же начали искать квартиру. Я представляла, что мы съедемся где-то через месяц. Думала, что Мише нужно будет поехать в Харьков, увидеться с друзьями, с мамой, порешать какие-то рабочие вопросы, — сказала Аня.

Михаил с Аней решили жить в Киеве. Поэтому сейчас мужчина организует рабочий офис в столице.

— Я знал, что Ане будет тяжело, поэтому я не парился по поводу переезда. В плане красоты Киев невероятный город, но дороги и пробки — это ужас, — сказал Миша.

Аня призналась, что после окончания проекта ей было очень тяжело сидеть дома.

— Я не домосед, поэтому мне хотелось выйти погулять, хотелось свободы. Нельзя было ни в кино пойти, ни в ресторан, ни в клуб. Нам приходилось прятаться, мы ходили гулять ночью, когда не было людей. Одевали капюшоны, маски, чтобы нас никто не узнал, — рассказала Аня.

Сейчас в планах у пары много путешествий по всему миру, в частности поездка в Каппадокию на ближайших выходных. Также Аня и Миша мечтают о детях, но для начала хотят насладиться совместным времяпровождением.

Влюбленные признались, что спокойно относятся к хейту и даже любят почитать комментарии в социальных сетях.

— Я обожаю читать комментарии, я отвечаю всем и это меня веселит. Очень много чего пишут: и о том, что это все контракт, и что бывший муж Ани все проплатил. Но к хейту я отношусь хорошо, у меня даже не повышается пульс. По этому со мной тяжело ругаться, поскольку я знаю, как сгладить любой конфликт, — признался Заливако.

Кроме этого Миша рассказал, как его семья отреагировала на желание Ани отпраздновать свадьбу в замке.

— Мама сказала мне, что это хорошая светлая фантазия девочки. Просто люди это все по-своему интерпретировали. У меня есть подруга, которая праздновала свадьбу в замке в Италии, которому 100 лет. Я был там, и считаю, что это прикольно, — поделился Миша.

С родителями Миши Аня еще не виделась, но в скором времени пара собирается поехать в Харьков.

Заливако уверен, что самое главное в отношениях — это умение разговаривать друг с другом.

— Первое, что я сказал Ане после окончания проекта, это то, что в нормальных отношениях нужно все проговаривать: и хорошее, и плохое. Даже если у нас есть какие-то недопонимания, мы всегда будем говорить. Не держать в себе, не обижаться и не делать ничего на зло друг другу, — рассказал Миша.

Аня призналась, что после развода она вообще не общалась с бывшим мужем, а на проект пришла с четкой целью построить отношения.

— Шанс того, что на проекте можно построить отношения, очень маленький, но он есть. Мы же не одни такие, есть еще Никита с Дашей. И чем больше будет Холостяков сниматься, тем больше будет пар, — добавил Миша.

Кроме этого, Заливако благодарен проекту Холостяк 11 за людей, с которыми там познакомился.

— Я думаю, что в жизни все не случайно и все приходит вовремя. Этот проект позволил мне познакомиться с людьми, с которыми я бы не познакомился в обычной жизни, — подытожил Миша.

Богдан и Заливако рассказали о первых днях совместной жизни

Михаил Заливако и Анна Богдан рассказали о первых совместных днях после переезда, а также признались, как называют друг друга.

Девушка отметила, что не любит ласковых прозвищ, поэтому Заливако называет ее Анной Владимировной. Подробнее об Анне Богдан и Михаиле Заливако — читайте на Фактах ICTV.