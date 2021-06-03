Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан в эксклюзивном интервью рассказали о свиданиях на проекте и признались, когда между ними случился коннект.

Первое свидание пары проходило в онлайн-формате из-за того, что Аня заболела на Covid-19. Миша отметил, что это была очень необычная, но в тоже время душевная встреча.

— У меня свидание по Skype было впервые. Так как я сидела на карантине и вообще не общалась с людьми, то была очень рада возможности поговорить с Мишей. Он мне тогда еще сделал подарок на День рождения и вручил розу, — вспоминает Аня.

Когда Богдан узнала, что заболела, то очень сильно расстроилась и даже думала о том, чтобы собраться и уехать домой.

Влюбленные признались, что свидание на Львовском футбольном стадионе надолго останется в их памяти. Тогда они впервые почувствовали симпатию друг к другу.

— Это было одновременно и экстремально, и романтично. Это было первое полноценное свидание, когда мы были одни, — сказал Миша.

Аня призналась, что когда увидела поцелуй Миши и Джессики, то ей было очень больно.

— Мне было непонятно, зачем Миша сделал это у меня на глазах. Был момент, когда я прям хотела уйти, но потом успокоилась и решила не рубить с плеча. Решила дать нам возможность прояснить эту ситуацию. Хотя я понимала, куда иду. Я понимала то, что будут другие девушки и поцелуи, но когда ты это видишь — это совсем другое, — сказала Богдан.

Перед финальной выбором Миша очень нервничал. Ему было тяжело говорить “нет”, а также красиво признаваться в любви.

— У меня раньше никогда такого не было. Я никогда не говорил такие речи и вообще для меня это все впервые. Я был уверен в своем выборе, но волнение присутствовало, — сказал Заливако.

— Я неделю до этого очень плохо спала, просыпалась каждое утро с легким чувством тревоги. Я не ожидала, что Миша мне признается в любви и скажет такие слова, — добавила Аня.

Пара отметила, что они посмотрели все финалы шоу Холостяк и ни в одном сезоне никто не говорил фразу “Я тебя люблю”.

Богдан и Заливако о жизни после проекта

Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе через три дня после окончания романтического реалити-шоу Холостяк 11. По словам Ани, они ни разу за все это время не ссорились, а в первые дни могли разговаривать до 5.00 утра.

Подробнее об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако — читайте на Фактах ICTV.