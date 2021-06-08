Телеканал СТБ начал съемки второго сезона романтического реалити Холостячка со Златой Огневич. Премьера проекта состоится уже осенью.

Главная героиня реалити Злата Огневич поделилась впечатлениями и призналась, что перед началом съемок очень волновалась.

По словам певицы, первая вечеринка превзошла все ее ожидания. Мужчинам удалось удивить Злату, а некоторые из участников даже смогли нажать на сокровенные кнопочки души главной героини.

— Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Никогда не подумала бы, что за один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана по жемчужину! Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Открою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу, — рассказала Злата.

Огневич не скрывает, что ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих эмоций. А покорить звезду можно романтикой и драйвом.

Ведущим 2 сезона романтического реалити остается Григорий Решетник.

Злата Огневич рассказала о мужчине своей мечты

В эксклюзивном интервью Злата Огневич рассказала о мужчине своей мечты, работе и ожиданиях от проекта Холостячка 2.

Певица призналась, что ей очень импонирует актер Брэдли Купер и все фильмы, в которых он участвует. В мужчинах Злате нравится чувство юмора, интеллект, любовь к своим родителям, путешествиям и жизни. Она искренне верит, что на проекте сможет найти свою вторую половинку.

Фото: Злата Огневич