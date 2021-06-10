Без утюга, но с пармезаном: Клопотенко показал свою холостяцкую квартиру

Шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что экономия должна быть удобной.

Об этом он рассказал Александре Кучеренко в эфире Утра в большом городе.

Евгений Клопотенко — известный украинский шеф-повар, победитель Мастер-шеф и соучредитель ресторана современной украинской кухни.

Клопотенко проживает в Киеве в однокомнатной квартире размером в 48 кв.м.

Он отметил, что, если учитывать арендную плату за жилье, ему нужны 55-60 тыс. грн в месяц.

— А остальное можно или откладывать, или прогуливать, — отметил повар.

Больше всего денег повар тратит на продукты, а это около 20 тыс. грн в месяц. По словам Клопотенко, он выбирает вкусности по желанию, а не по цене.

Также он рассказал, что экономит на глажке.

— Я никогда не глажу. Я экономлю. Утюг — это первое, что я выбросил, — отметил Клопотенко.

Интервью с ресторатором Дмитрием Борисовым

Дмитрий Борисов — известный украинский ресторатор и основатель Семьи ресторанов Дмитрия Борисова. На его счету 60 заведений, но он не планирует останавливаться на этой цифре.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Дмитрий Борисов рассказал, как планирует восстанавливаться после локдауна, приносит ли доставка прибыль и дал советы начинающим рестораторам.