Более нежной девушки я не встречал: Заливако вступился за Богдан перед хейтерами

Главный герой романтического реалити-шоу Михаил Заливако вступился за свою избранницу Анну Богдан перед хейтерами.

Во время интервью в программе Слава+ Слава Демин спросил у Михаила, почему зрители считали Аню манипулятором, и так ли вона ведет себя в обычной жизни.

На это Заливако ответил, что Аня в жизни такая же, как и была на проекте.

— На проекте получился довольно скандальный образ. Однако я более нежной девушки не встречал, — заявил холостяк.

Он отметил, что так думаю люди, которые не жили с ней.

— Я не понимаю, почему манипулятор. Помню первое общение с ее родителями. Я тогда восторгался тем, какое отношение между мамой, братом, сестрой. Я не думаю, что, имея такое воспитание, в тебя это закладывается. Манипуляции учат с детства. Этому нас обучают значимые взрослые – мама и папа. И там мама божий одуванчик. Было бы странно, что Аня была бы манипулятором, — подчеркнул Михаил.

Богдан и Заливако о жизни после проекта

Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе через три дня после окончания романтического реалити-шоу Холостяк 11. По словам Ани, они ни разу за все это время не ссорились, а в первые дни могли разговаривать до 5.00 утра.

Подробнее об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михаил Заливако