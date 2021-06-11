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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Только миссионерская поза? Заливако о сексе на проекте и фантазиях Ани

Только миссионерская поза? Заливако о сексе на проекте и фантазиях Ани

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако рассказал, что в рамках проекта речь не шла об интимной близости с участницами.

Об этом он заявил в интервью Славе Демину в программе Слава+.

Он отметил, что он и девушки постоянно находились под прицелом телекамер. Именно в таком формате проходило все общение с участницами, а после съемок их просто разводили по разным углам.

— Все происходило в самом кадре, и все нужно было делать, так как надо. Это же и есть реалити, — отметил Михаил.

Также он уточнил, что на проекте ни одна из участниц даже не намекала ему на интим.

Победительница проекта Аня Богдан заявила, что лично у нее секса в рамках реалити-шоу не было.

Кроме того, ведущий уточнил, не смущают ли Заливако фантазии его избранницы Ани, о которых она говорила еще на реалити-шоу. Речь идет о красной комнате, стилистике 500 оттенков серого.

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— Самое странное, когда секса в отношениях нет, он простой и обычный, — заявил Михаил.

По его словам, интимная жизнь должна быть яркой, а те, кто так не считают, просто зашоренные люди.

— Кому интересно тра****ся в миссионерской позе всю жизнь? Поднимите руку, я к этому числу не отношусь, — отметил Заливако.

Богдан и Заливако о жизни после проекта

Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе через три дня после окончания романтического реалити-шоу Холостяк 11. По словам Ани, они ни разу за все это время не ссорились, а в первые дни могли разговаривать до 5.00 утра.

Подробнее об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Михаил Заливако

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