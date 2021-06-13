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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Абрамова Юлія |

Премьера кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити. Стали известны победители

МастерШеф

В субботу, 12 июня, на СТБ состоялась премьера кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити.

В первом выпуске проекта в кулинарной битве сошлись: Оля Полякова, Алина Гросу, Tayanna в команде красных и Надежда Мейхер, Ольга Цибульская, Даша Астафьева в команде синих.

В первом конкурсе звезды готовили известное итальянское блюдо — ризотто с грибами. Лучше блюдо представила команда синих. Они получили один балл.

Во втором конкурсе участники играли в кулинарный крокодил. Один человек жестами показывал загаданное слово, а команда должна была отгадывать и параллельно готовить блюдо. Команда синих готовила рамэн, а команда красных — говядину из брокколи и чесночным соусом. Победила команда красных. Они получили два балла.

 

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Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В третьем конкурсе команды должны были приготовить одинаковое блюдо — борщ. В первой коробкой был набор кухонных гаджетов, во втором — дырявые сковородки и ножницы, а под третьим — жестяные банки.

Судьи разыгрывали эти наборы с помощью викторины, во время которой задали 12 вопросов. В викторине победили красные.

И с задачей также лучше справилась команда красных. Первую серебряную сковороду на МастерШеф. Селебрити выиграли Оля Полякова, Алина Гросу и Tayanna.

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Судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская выходит замуж. Радостной новостью звезда поделилась на личной странице в Instagram.

Источник: СТБ

Фото: СТБ

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