Организаторы международной телевизионной премии Эмми 2021 отказались от гендерных разграничений в номинациях.

По данным американской телевизионной академии, теперь номинантов не будут делить по признаку пола.

В сертификате, который вручается вместе со статуэткой, вместо “актриса” или “актер” будет указано гендерно-нейтральное слово “исполнитель”.

Новые правила начнут действовать уже на нынешней церемонии награждения Эмми, которая состоится 21 сентября. Номинантов премии объявят 13 июля.

Напомним, что Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 года также будет вручать только гендерно-нейтральные награды.

Организаторы отказались от статуэток за лучшую женскую и лучшую мужскую роли.

Источник: Американская телевизионная академия