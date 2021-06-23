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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Валентина Чорна |

На премии Эмми больше не будет мужских и женских наград

премия Эмми

Организаторы международной телевизионной премии Эмми 2021 отказались от гендерных разграничений в номинациях.

По данным американской телевизионной академии, теперь номинантов не будут делить по признаку пола.

В сертификате, который вручается вместе со статуэткой, вместо “актриса” или “актер” будет указано гендерно-нейтральное слово “исполнитель”.

Новые правила начнут действовать уже на нынешней церемонии награждения Эмми, которая состоится 21 сентября. Номинантов премии объявят 13 июля.

Напомним, что Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 года также будет вручать только гендерно-нейтральные награды.

Организаторы отказались от статуэток за лучшую женскую и лучшую мужскую роли.

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Источник: Американская телевизионная академия

Фото: Getty Images

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