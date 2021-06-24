Стартовали съемки четвертого сезона популярного семейного сериала Папаньки.

Как и в прошлых трех сезонах, сюжетная линия будет выстраиваться вокруг детей и их отношений с родителями. Без любви тоже не обойдется.

В последней серии предыдущего сезона один из главных героев — Александр отказывается от холостяцкой жизни и признается в любви. Однако кому именно, зрители узнают уже в новых сериях.

Авторы сериала говорят, удивлять есть чем. Будут новые герои и совсем неожиданные обстоятельства. Также дети, которые играют в сериале, за три сезона выросли. Совсем взрослым на съемочную площадку выйдет сын Егора Крутоголова — 13-летний Игорь.

— Мне заново нужно будет знакомиться с этим человеком. Это уже взрослый сформировавшийся мужчина. Надо будет с ним как-то делить еду, — шутит Егор.

Продюсер Дизель Шоу Алексей Бланар говорит, что самое главное — это то, что в четвертом сезоне они продолжат работать над темой родители и дети.

— У нашего режиссера, у меня и у Жени Сморыгина трое детей. Я думаю, что и Егор, и все остальные еще не сказали последнего слова в этом плане. Например, Крутоголов еще хочет дочку, — сказал Алексей.

Премьера четвертого сезона сериала Папаньки на телеканале СТБ запланирована уже на следующий год.

Фото: Дизель Студио