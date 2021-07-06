StarLightMedia публично поддержала каминг-аут украинского певца Melovin на сцене Atlas Weekend 2021, поскольку это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества.

В StarLightMedia подчеркнули, что Atlas Weekend — это масштабное музыкальное событие, которое объединяет сотни артистов, и им жаль, что столь важный момент заявления исполнителя не попал в прямой эфир телеканала М1. Поскольку команда певца не сообщила о запланированном моменте.

— Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал один из первых такое заявление среди публичных людей в Украине. Надеемся, что это станет началом нового уровня безопасности, диалога, защиты прав и возможностей ЛГБТ-сообщества в Украине, — говорится в заявлении StarLightMedia.

Медиагруппа отметила, что уже сейчас команда Вікна-Новини готовит большой материал о каминг-ауте артиста.

— Кроме того, мы уже получили обещание от наших коллег из М1 о совместной с Atlas Weekend ускоренной работе над концертной версией эфира. Уже сегодня она станет доступна для каждого неравнодушного человека в Украине и за ее пределами, — сообщили в StarLightMedia.

5 июля на сцене фестиваля Atlas Weekend исполнитель Melovin совершил каминг-аут. Артист сперва поцеловал девушку, а потом парня. Затем он поднял флаг ЛГТБ-сообщества вверх. Стоит отметить, что это первый случай среди звезд украинского шоу-бизнеса.

Также отметим, что в июне в StarLightMedia утверждена стратегия разнообразия и инклюзивности. Кроме системной работы над прогрессом в сфере гендерного равенства и доступности, медиагруппа сфокусируется на вопросах защиты прав ЛГБТ и поддержки и интеграции людей с нарушениями ментального здоровья.

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Фото: Melovin