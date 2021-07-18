Сегодня, 17 июля, состоялся седьмой выпуск кулинарного шоу МастерШеф.Селебрити — на кухне соревновались звездные танцовщики.

В шоу МастерШеф.Селебрити приняли участие девушки: Яна Заяц, Юля Сахневич и Кристина Шишпор.

А команда ребят — Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар — составили им конкуренцию.

Первый конкурс МастерШеф.Селебрити

В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить по бургеру. Судьи поделили процесс на три этапа, чтобы каждый участник мог себя максимально проявить.

Однако звезд ждал неприятный сюрприз. Участникам нужно было готовить блюдо с помощью нескольких приборов — топора и утюга.

Топором участники рубили мясо, булочки и овощи для бургеров. А на утюге Дмитрий Дикусар и Яна Заяц поджаривали котлету для булочек.

Дмитрий приготовил мясо настолько искусно, что судьи проглотили бургер за несколько секунд! А вот девушки свою котлету жарили плохо: есть такое блюдо было опасно для жизни!

В итоге, один балл в первом конкурсе получили ребята.

Второй конкурс Кулинарный крокодил

Женя Кот и Юлия Сахневич видели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов.

На все про все судьи выделили участникам 20 минут! Девушки готовили первыми салат под названием нисуаз. А ребята яйца Бенедикт. Однако из-за того, что хореографы не смогли приготовить яйцо пашот, во втором конкурсе победу одержали девушки.

Третий конкурс МастерШеф.Селебрити

Команды должны были подать судьям драники с мясной начинкой.

Им предоставили два набора посуды: один хороший, а другой — с дырками. Осложнения доставались участникам только после викторины: правильно ответив на вопросы Эктора, они получали хорошие аксессуары.

В это трудно поверить, но лучшие деруны с плохими приборами были у мужчин! Именно поэтому серебряную сковороду на МастерШеф.Селебрити получили Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар.