Григорий Решетник стал ведущим Україна має талант

Ведущим легендарного шоу Україна має талант на телеканале СТБ стал Григорий Решетник.

— Лично для меня это большая честь и ответственность перед командой проекта и всей Украиной. В нашей стране множество талантливых и уникальных людей. Каждый из них мечтает, чтобы его невероятные способности увидели и оценили. Україна має талант поможет им рассказать о себе на всю страну и даже на весь мир. В этом году шоу станет еще более масштабным, и зрители снова убедятся, что с СТБ Возможно все! — отметил Григорий Решетник.

Новый сезон шоу телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят к 30-летию независимости Украины. Премьера проекта планируется осенью. Сейчас стартовал третий этап — сьемки телевизионных кастингов.

Однако пока остается загадкой, кто именно будет в составе жюри шоу Україна має талант.

Україна має талант

15 апреля стартовал первый этап кастингов шоу Україна має талант. Новый сезон шоу будет особенным и инновационным. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена.

Шоу Україна має талант — это адаптация самого успешного мирового формата Got Talent. Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.