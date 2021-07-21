Об изменах, друзьях и ухажерах – Цибульская откровенно ответила на 33 вопроса

Популярная певица и ведущая Ольга Цибульская призналась, что никогда бы не просила измену.

Об этом она рассказала Александре Кучеренко в передаче 33 за 3, которая выходит в рамках Утра в большом городе на ICTV.

Артистка отметила, что обратная сторона популярности это то, что у тебя почти нет друзей.

Также Цибульская поделилась семейной историей о том, как ее купил муж. Дело в том, что мужчина был категорически против, чтобы супруга работала в новогоднюю ночь. Поэтому ему пришлось заплатить двойной гонорар артистке, чтобы на Новый год она осталась с семьей.

По словам артистки, самая сексуальная часть мужского тела – попка.

Кроме того, Цибульская поделилась тем, как ей когда-то некий ухажер подарил картину известного художника из Парижа.

— Один ухажер мне прислал картину известного художника, которая висела в Париже. Однако я знаю эти “подарки за просто так”, поэтому я ее вернула, — рассказала певица.

Она добавила, что для полного счастья ей не хватает собственного медиахолдинга.