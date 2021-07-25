МастерШеф. Селебрити 8 выпуск — кто победил в кулинарном шоу

Состоялся показ восьмого выпуска шоу МастерШеф. Селебрити, в котором певцы и музыкальные исполнители выясняли, кто же из них лучший в кулинарии.

В поединке сошлись легендарные артисты и молодые звезды украинского шоу-бизнеса. В красной команде — Наталья Могилевская, Олег Скрипка и Павел Зибров, которые соревновались против синего коллектива — Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi.

Легенды продемонстрировали свою силу в кулинарном шоу, показав, что они не готовы еще полностью уступить дорогу сравнительно новым артистам.

Во время первого конкурса под названием Кулинарный крокодил Могилевская и Jerry Heil увидели оригинальные блюда, узнали ингредиенты и показали своим командам каждый этап приготовления еды при помощи жестов.

За 20 минут команда должна была справиться с заданием. Синие первыми приготовили капустный шницель с сырным соусом, а красные — табуле с кускусом. Молодые артисты не смогли справиться с пропорциями блюда, поэтому в этом этапе поединка выиграли легенды.

Во втором конкурсе обеим командам предоставили стартовый набор ингредиентов — муку, картофель, масло, мясо и другое. Однако звездам усложнили задачу. На карточках были вопросы, ответив на которые, коллективы должны были угадать продукт, нужный для приготовления.

По итогам, легендам достался ананас, а молодым артистам — яблоки. Красные сделали четыре блюда, однако только жареные кабачки понравились профессиональному шеф-повару Эктору Хименесу-Браво. Синие приготовили три блюда с лучшим сочетанием вкусом, поэтому они одержали победу во втором этапе.

В третьем конкурсе кулинарного шоу противники должны были подать судьям зразы с капустой. Задачу усложнило то, что им нужно было готовить их в конском седле, с выключенными плитами и так далее.

Осложнения давали коллективам после викторины. Если участники правильно отвечали на вопрос Эктора — тогда получали легкое усложнение. В третьем конкурсе выиграли легендарные украинские артисты.

По итогам, красная команда одержала победу в двоих конкурсах, поэтому Наталья Могилевская, Олег Скрипка и Павел Зибров выиграли в восьмом выпуске кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити. Из-за аппендицита Ivan Navi не смог присутствовать в третьем конкурсе, поэтому серебряную сковороду передали именно ему.